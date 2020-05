Ruim 5,7 miljoen mensen zien tolk Irma gewisseld worden in persconferentie Rutte

Veruit de meeste kijkers zagen de persconferentie op NPO 1 (ruim 4,1 miljoen), gevolgd door RTL 4 (1,3 miljoen) en SBS 6 (275.000). Hoewel dat grote kijkersaantallen zijn – ruim 84 procent van alle mensen die om 19.00 uur tv keken, zag Rutte – trokken de eerdere persconferenties nog veel meer toeschouwers.



De afgelopen maanden tikten de updates van premier Rutte vrijwel altijd de 7 miljoen kijkers aan. De best bekeken persconferentie is de update van 21 april, toen ruim 7,8 miljoen mensen aan de buis gekluisterd zaten. Met 5,7 miljoen kijkers is de persconferentie van gisteren wel het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Op de tweede plaats staat het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,4 belangstellenden.