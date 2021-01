Ruim 2 miljoen kijkers zien ‘flirterig sfeertje’ in De Slimste Mens

Opnieuw trok De Slimste Mens gisteravond meer dan twee miljoen kijkers. Daarmee is het na het Journaal van 20 uur het best bekeken programma van de woensdagavond. De aflevering kende een ‘flirterig sfeertje’ tussen deelnemers Tijl Beckand (46) en actrice Melissa Drost (35).

Tijl Beckand, presentator en grappenmaker bij De Lama’s, begon al in de eerste minuten met een charmeoffensief naar zijn tegenstander, actrice Melissa Drost. Zij is bekend van haar rol als Sjors in Goede Tijden Slechte Tijden, maar ook als Juf Roos in de gelijknamige populaire kinderserie. Ze kan Tijls zoon rekenen tot haar schare fans. Presentator Philip Freriks vroeg daarop: ,,Dus die is verliefd op juffrouw Roos?”

Beckand: ,,Ik hoop het voor hem, want het is een leuke vrouw in het echt.”

En zo gingen er vaker flirterige opmerkingen over en weer. Bij een vraag over het (rommelige) huishouden van Jan Steen, zei Drost: ,,Zoals bij jou thuis, Tijl?” Beckand, grinnikend: ,,Je overvalt me. Je hebt toch een straatverbod?” En als Freriks vraagt wanneer Drosts ‘haar laatste drinkgelag’ had, antwoordt ze ‘zojuist’. Beckand: ,,Dat klopt, we hebben samen jouw wijnvoorraad opgedronken.”

Het viel de twitterende kijker op. Zo spreekt er één van ‘seksuele spanning’ en stelt een ander dat er ‘aardig geflirt’ wordt.

De quiz, met presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem, staat de laatste tijd geregeld hoog in de lijst van best bekeken programma’s. Op 8 januari behaalde het programma zelfs een nieuw kijkcijferrecord met 2,167 miljoen kijkers. Nooit eerder keken er zoveel mensen naar de kennisquiz, aldus de Stichting KijkOnderzoek (SKO).



De aftrap van de nieuwe reportageserie Dorp van Omroep MAX, die bij NPO 1 te zien was, behaalde woensdagavond ruim 1,6 miljoen kijkers. Daarmee belandt het nieuwe programma op de zesde plek in de kijkcijferlijst. In de serie trekken Wim Daniëls en Huub Stapel het land in op een motor met zijspan, op zoek naar het echte dorpsgevoel.

