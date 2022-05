Ruim 2,8 miljoen kijkers zien Rob een serenade brengen aan Wendy

Boer zoekt vrouwRuim 2,8 miljoen kijkers hebben gisteren gezien hoe boer Rob een serenade aan Wendy bracht in een nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw . De kersenteler hoopte dat hij en de blondine wat dichter bij elkaar zouden komen na hun citytrip in Frankrijk, maar Wendy zat juist vol met twijfels. ,,Dat gevoel wat van hem zo sterk voor mij is, kan ik hem gewoon niet teruggeven.”

Boer Rob is weg van Wendy. Hij bestookt haar met complimenten, tal van kusjes en flirt erop los. Maar hoe moeiteloos dat bij Rob gaat, zo moeilijk vindt Wendy het om open kaart met de kersenteler te spelen. In een nieuwe aflevering van het populaire datingprogramma was gisteren te zien hoe de twee afreisden haar het Franse Reims, voor een romantische paar dagen weg.

Bij Rob zat de sfeer er helemaal in. Hij zocht toenadering bij Wendy in het reuzenrad en door haar een serenade te brengen. Maar beide keren kreeg hij niet waar hij waarschijnlijk naar verlangde, al had hij dat niet bepaald door. ,,Zolang ik jou maar heb, hoogtevrees bestaat dan niet meer”, zei de boer in de hoge attractie tegen Wendy, waarna hij haar hartstochtelijk probeerde te zoenen. Een liefdevolle reactie van Wendy bleef uit.

Om te laten zien hoe blij Rob met haar was, besloot hij ook nog eens een serenade te brengen. Rob had het nummer True colors van Cindy Lauper uitgekozen. ,,Het is een liedje voor jou en ook wat ik voor je voel”, zei hij. Wendy zette een ongemakkelijk lachje op. ,,Het raakt mij wel dat hij dat nummer heeft uitgekozen en voor mij zingt, maar dat gevoel van hem wat zo sterk voor mij is, kan ik hem gewoon niet teruggeven”, bekende ze daarna voor de camera. ,,Dat vind ik wel verdrietig. Want dat gun ik hem wel. En ook voor mezelf.”

Ergens anders op de wereld, in het Kroatische Split, ontpopte de stille boer Evert zich tot een ware romanticus. Maud en hij gaven elkaar continu kusjes en tijdens een serieus gesprek sprak de Drentse boer zelfs de magische woorden ‘ik hou van jou’ uit.

De twee lijken elkaar inmiddels helemaal te hebben gevonden en tijdens hun citytrip werd er openhartig over een toekomst gesproken. Te hard van stapel lopen willen ze niet. ,,Het lijkt mij mooi als ik gewoon regelmatig bij jou langs kan komen, in de weekenden ofzo, en dan kijken hoe dat gaat.” Evert zag dat wel zitten. ,,Om elkaar een beetje te leren kennen”, stelde hij. ,,Ja, dat moet eerst”, besloot Maud.

Met 2.812.000 kijkers is Boer zoekt vrouw veruit het best bekeken programma van gisteren. Daarmee staat het op plek 1 in de top 25 best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Ook Doorbakken (1.091.000), Postcode Loterij één tegen 50 (711.000) en het Achtuurjournaal (2.059.000) deden het goed.

