Ruim 2,6 miljoen kijkers zien maar liefst twee onthullingen in The Masked Singer

UpdateEen extra leuke aflevering voor de ruim 2,6 miljoen kijkers van The Masked Singer gisteravond: in de kwartfinale van het programma werd niet één, maar twee keer de identiteit van een kandidaat onthuld. Hoewel de hints achteraf gezien best duidelijk waren, hadden de panelleden het niet altijd bij het rechte eind. Het programma van RTL was opnieuw het best bekeken programma van de vrijdagavond.

Als het publiek de haai naar de halve finale stuurt en de vogelverschrikker afvalt bij de sing-offs, hebben Buddy Vedder en Gerard Joling echt nog geen idee wie er achter het masker schuilgaat. Ze kunnen geen enkele hint thuisbrengen, dus moeten uiteindelijk gokken op Freek Bartels en Alex Klaassen.

Loretta Schrijver en Carlo Boszhard weten daarentegen bij het laatste optreden ineens met een lichte overtuiging een naam te noemen. ,,De hints hielpen niks, maar de stem is doorgekomen’’, vertelt Carlo. Het panelduo denkt aan de stem te herkennen dat Marc-Marie Huijbregts in het pak zit, tot verbazing van Buddy en Gerard.

Het panel is door het dolle heen als blijkt dat inderdaad Marc-Marie Huijbregts uit het vogelverschrikkerpak tevoorschijn komt. Buddy en Gerard schreeuwen het uit en Loretta kruipt direct achter haar desk vandaan om Marc-Marie een knuffel te geven. ,,Je deed het echt héél goed’’, zegt ze trots.

Dubbele hints

Hoewel geen van de panelleden iets had aan de hints, bleken ze achteraf gezien duidelijk. ,,We hebben sommige hints zelfs twee keer gebruikt omdat jullie het maar niet zagen’’, vertelde Marc-Marie Huijbregts. Veel hints verwezen naar programma’s waar hij aan meedeed. Zo stond de wereldbol centraal voor zijn rol als tafelgast in DWDD, de krant voor Dit Was Het Nieuws, de kerstboom voor Kerst met Marc Marie en Yvonne en de sterren voor Ranking The Stars.

Volledig scherm Marc-Marie Huijbregts bleek in het vogelverschrikkerpak te zitten. © RTL

Gelukkig voor Buddy en Gerard krijgen de panelleden nog een kans om een identiteit te raden. De farao viel vanavond ook af, dus kon er opnieuw een gok gewaagd worden. Het optreden was echter zo goed dat de stem van de farao onherkenbaar was. ,,Schiet mij maar in de kerstboom’’, riep Gerard Joling. ,,Dit was zo goed. Er zat ineens een heel rauw randje aan zijn stem dat ik nog nooit heb gehoord.”

Toch komt het volledige panel na even puzzelen tot een besluit. Zowel Buddy en Gerard als Loretta en Carlo zijn er heilig van overtuigd dat acteur René van Kooten in het faraopak verstopt zit. Alhoewel Carlo op het eind nog wel even twijfelt. ,,Is het toch niet Tim Akkerman? Of zou dat rauwe randje van Charly Luske zijn? Nee, oké, het is René van Kooten, dat kan niet anders.’’

Gênant

De panelleden bleken het bij het rechte eind te hebben: inderdaad René van Kooten zat al die tijd in het faraopak. ,,Wat erg dat ik nooit jouw stem heb herkend’’, roept Carlo direct. ,,Ik heb twee jaar lang naast je gewerkt, wat gênant.’’ René is maar al te blij, want hij dacht al die tijd dat Carlo het binnen no time door zou hebben. ,,Ik heb een beetje mijn stem vervormd, anders was het gewoon geen beginnen aan.’’

Voor de acteur was het vooral het moeilijkst om thuis bij zijn gezin geheim te houden dat hij meedeed aan het programma. ,,Mijn dochter is echt groot fan van The Masked Singer’’, vertelde hij. ,,Ik denk dat ze heel boos wordt als ze hier achterkomt, maar ik denk dat ze vooral ook heel trots is’’, sluit hij af.

Best bekeken

De aflevering van gisteravond was de best bekeken uitzending van het derde seizoen tot nu toe. De afgelopen weken stemden wekelijks meer dan 2 miljoen mensen af op The Masked Singer, maar nog niet zoveel als vrijdagavond. De kans is groot dat het programma bij de twee laatste afleveringen over de 2,6 miljoen heengaat. De finale van het vorige seizoen trok 4 miljoen kijkers, het hoogste aantal dat The Masked Singer ooit heeft behaald.



Het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1) was vrijdagavond de nummer 2 met ruim 1,8 miljoen kijkers. De derde plek is voor het Half Acht Nieuws op RTL 4. Daar keken zo’n 1,6 miljoen mensen naar.

Volledig scherm René van Kooten zat in het faraopak. © RTL

