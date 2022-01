Ruim 1,6 miljoen mensen zien Jefferson droomcoach Anouk mislopen door blokkeerknop

VIDEOHij kwam speciaal voor Anouk naar The Voice of Holland , maar die droom werd ruw verstoord omdat Waylon de zangeres blokkeerde als coach. En dus was Jefferson gisteravond in een nieuwe aflevering van de talentenshow genoodzaakt om voor iemand anders te kiezen. Dat tot ergernis van een groot deel van de ruim 1,6 miljoen kijkers. ‘Die blockfunctie mag er van mij wel weer uit.’

Met een grote glimlach en met één doel voor ogen maakte Jefferson gisteravond zijn entree in The Voice of Holland. De Bredanaar, die nu in Amsterdam woont, heeft al sinds kleins af aan affiniteit met dansen, zingen en acteren. Hij meldde zich aan voor het zangprogramma, maar er was nóg een reden om mee te doen: coach Anouk.



,,Zij woont bij mij om de hoek ergens. Maar ik had al bij mezelf bedacht: als ik haar ooit een keer tegenkom en ik heb m’n gitaar in de aanslag, dan ga ik haar gewoon vragen of ik een nummer voor haar mag zingen.” Jeffersons wens kwam uit, want op een dag liep Anouk, terwijl hij aan het repeteren was op straat, plotseling voorbij. ,,En toen was ze heel erg blij om wat ik te brengen had. En ze heeft me ook gelijk tips gegeven”, vertelde Jefferson stralend voor de camera.

Het mocht duidelijk zijn: met zijn deelname aan The Voice hoopte Jefferson een plekje in het team van Anouk te bemachtigen. ,,Anouk, ik kom voor je hoor. Ik heb voor je gekozen, al toen ik je daar zag in de Bijlmer, dacht ik: dat is mijn coach. Dus we gaan het zien, of je voor me draait.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jefferson in The Voice of Holland © RTL

Eigen nummer

Jefferson pakte het bovendien anders dan anders aan: met zijn eigen nummer Officer, don’t let go hoopte hij de coaches te overtuigen om te draaien. En dat lukte. Al bij de eerste noot die Jefferson ten gehore bracht drukte notabene Anouk op de rode knop. Met een glimlach van oor tot oor keek de zangeres toe hoe Jefferson een show neerzette.



Ook Ali B. en Glennis Grace draaiden enthousiast om, net als Waylon. Die had echter al voorzien dat Jefferson voor Anouk zou kiezen en besloot haar daarom te blokkeren. En dat betekende dat Jefferson níet voor zijn droomcoach kon kiezen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Waylon blokkeert Anouk in The Voice of Holland © RTL

Jammer

,,Ik vind het super jammer dat ik geblokt ben, ik had je heel graag willen coachen”, begon Anouk. ,,Ik vind je fantastisch, je doet het hartstikke goed, fijne stem. Als ik jou was, zou ik voor Glennis gaan. I mean it. Denk dat je daar het beste op je plek zit”, gaf de coach hem daarom als tip mee.



Jefferson volgde het advies van zijn - hoe pijnlijk ook - droomcoach op. ,,Je weet het zeker, hé?”, vroeg Glennis hem voor de zekerheid. ,,Omdat Anouk het zegt”, kaatste Jefferson terug.

Kijkers van The Voice of Holland zijn overigens niet te spreken over het feit dat Waylon, Anouk, Ali B. en Glennis Grace de mogelijkheid krijgen om elkaar uit te schakelen als coach. ‘Dat blocken vind ik echt jammer. Die jongen wilde zo graag naar Anouk, waarom gun je hem dat niet?’, merkt iemand op. En een ander: ‘Wat belachelijk die block! Nu wordt de focus gelegd op de ondelinge pesterijen van de coaches. Ik dacht dat het om de kandidaten ging.’

