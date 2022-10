Ruim 1,4 miljoen kijkers zien Lisette na zes audities Golden Buzzer krijgen in Holland’s got Talent

Er dook gisteravond ineens een oude bekende op tijdens de audities voor Hollands got Talent . Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen hoe pianist Lisette Brillemans voor de zesde keer op het podium van de talentenjacht stond. De jury was wederom niet overtuigd, maar Lisette weet deze keer op een wel heel bijzondere manier de eerste ronde door te komen.

Aangezien Lisette al zo vaak heeft meegedaan aan de talentenjacht kennen Chantal Janzen en Dan Karaty haar uit duizenden. Omdat Dan Karaty bij haar vorige auditie al bij een eerste aanblik op de rode knop drukte, heeft Lisette dit jaar iets bedacht om die vroege afwijzing te voorkomen. ,,De opkomst gaat zo zijn, dat mensen niet meteen doorhebben dat ik het ben,’’ vertelt ze. ,,Ik wil hoe dan ook een keer in de finale staan.”

Als ze, bedekt met een goudkleurig kleed, opkomt hebben alle juryleden inderdaad nog geen idee wie ze voor zich hebben staan. Zodra Lisette zich dan toch onthult komt Chantal Janzen niet meer bij van het lachen, terwijl Dan Karaty alleen nog maar nee kan schudden.

Volledig scherm Chantals reactie op Lisette's komst © RTL

Zenuwen

Omdat nieuwe juryleden Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts geen idee hebben wie de vrouw is, is het tijd voor een korte uitleg. ,,Ze kan heel goed pianospelen. Ze is zelfs bezig geweest met een internationale carrière, want ze deed ook mee aan Das Supertalent,” legt Chantal Janzen uit. Marc-Marie vraagt zich vervolgens af waar het dan toch iedere keer mis gaat. ,,Ze is heel goed, maar op een gegeven moment nemen de zenuwen het over en lukt de act niet helemaal zoals die bedoeld is.”

Lisette is vastberaden. ,,Het moet gewoon goed gaan en lukken,’’ zegt ze. Als ze achter de piano kruipt komen de zenuwen toch weer terug. ,,Het gaat toch weer fout”, mompelt ze net voor ze begint. Binnen de kortste keren krijgt ze een rood kruis van Dan Karaty en ook de andere juryleden zijn niet onverdeeld enthousiast over haar auditie.

Doorzettingsvermogen

Als Lisette klaar is en verdrietig het podium af wil lopen wordt ze gered door presentatoren Buddy Vedder en Jamai Loman. Die rennen naar het jurypanel en weten op de gouden buzzer te drukken, wat betekent dat ze door gaat naar de halve finale. De pianiste kan haar geluk niet op, terwijl de juryleden vol verbazing toekijken. ,,Wat vind je hier nou van?” vraagt Chantal. ,,Dit is misschien niet leuk om te horen, maar zeg nou zelf, ging het vlekkeloos? (...) Ik had niet gedrukt qua act, maar wel voor je doorzettingsvermogen. Dus gefeliciteerd, want je zit sowieso in de halve finale!”

Volledig scherm Lisette kan haar geluk niet op als ze een gouden buzzer krijgt © RTL

