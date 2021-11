Ruim 1,2 miljoen zagen deze zangeres operaprogramma ARIA winnen

Eleonora is ‘buiten zichzelf’ van vreugde en een ‘beetje beduusd’ door de winst. Elenora zong haar eerste klassieke noten via YouTube-tutorials die ze als 15-jarige online zocht. Inmiddels heeft ze een conservatoriumdiploma op zak en wil ze niets liever dan een grote ster worden in de operawereld. Ze zag ARIA dan ook als een grote kans. ,,Klassieke muziek is prachtig, veel aria’s zijn eeuwenoud en vele mensen hebben die op vele verschillende manieren gezongen. Dat maakt het magisch. Je brengt een verhaal over en neemt de kennis van de vorige zangeressen mee. Hierdoor heb ik besloten om zangeres te worden”, vertelde ze eerder over haar deelname.