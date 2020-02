Ruim 1,2 miljoen mensen zien terugkeer Zondag met Lubach

Bridget Maasland en André Hazes uit elkaar

9:30 De prille liefde tussen Bridget Maasland (45) en André Hazes (26) is alweer voorbij. Volgens de twee is alle aandacht van de afgelopen tijd de doodsteek geweest voor de relatie. ,,Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo laten ze weten aan RTL Boulevard.