Ruben, Tijl & Ruben gaan onlinetheater maken

De bezoekers zitten thuis, nadat ze een kaartje hebben gekocht en via een linkje in hun mailbox ‘de sfeer van theater kunnen voelen en proeven’, aldus Beckand.



De Ruben, Tijl & Ruben Online Improvisatieshow in quarantaine moet een ‘avondje uit’ worden. ,,Maar dan lekker thuis, op de bank, voor je laptop, de televisie of het grote scherm. Er is een inloop met een dj, een pauze, mensen kunnen zelf ook iets roepen en in beeld verschijnen en na afloop komen wij ook in de foyer. En dan bedoel ik: dat we op de foto kunnen met de mensen”, vertelt Beckand die momenteel druk bezig is met techniek, met Ticketmaster (‘Voor de kaartjes’) en de inhoud van de voorstelling. ,,Het wordt een show zoals het publiek van ons gewend is. Met allerlei improvisaties, scenes en diverse spellen, het moordspel. We gaan anderhalf uur lang los.”



Tijl Beckand, Ruben van der Meer en Ruben Nicolai bedachten half maart Quarantaine Televisie, waarbij ze elke dag online satire maakten. ,,Dat deden we vanuit eigen huis. Dat doen we nu weer. We houden ons aan de regels. Misschien dat we dan later wel op een podium kunnen, maar eerst gaan we het zo proberen.” De show is op 28 mei. Kaarten zijn te verkrijgen bij Ticketmaster en kosten 10 euro (exclusief servicekosten).