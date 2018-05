Ruben Nicolai: Met RTL een stap extra zetten

Je staat aan de kant, ziet het gebeuren en wil meteen in actie komen. Een auto rijdt in de sloot, zakt weg, terwijl de chauffeur de deur niet kan openen. Als je geen hamer bij de hand hebt, waarmee sla je de ruit dan in?

Het is één van de vele vraagstukken die voorbijkomen in een nieuwe reeks van ­Professor Nicolai & Dr. Beckand, de wetenschappelijke spelshow die zaterdag weer van start gaat. ,,Een vrolijke scheikundeles, die volledig uit de klauwen loopt”, typeert Ruben Nicolai de serie die voor het derde seizoen op televisie is. ,,We krijgen altijd zoveel leuke reacties over dit programma.”

Hoe komt dat, denk je?

,,Dit is een van de weinige programma’s dat je ook met het hele gezin kunt kijken. Het is voor elk wat wils. Interessante wetenschappelijke projecten, maar ook ontploffingen met huis-, tuin- en keuken-artikelen. En we konden dit keer ons gang gaan.’’

Hoe bedoel je?

,,Voorgaande seizoenen draaiden we in een studio, nu waren we uitgeweken naar Vliegveld Twenthe waar we de ruimte hadden. Konden we veel buiten draaien en een caravan laten ontploffen.’’

Een caravan?

,,Het maakt onderdeel uit van de bijdrage van een bekende Nederlander die elke week langs komt. Het is een nieuw element in het programma. De gast heeft een robotwekker die op de caravan wordt geplaatst en na de ontploffing wordt weggeslingerd. Wie het verst komt, wint, want er wordt wekelijks een ranking bijgehouden.”

Is dat niet een beetje kinderachtig?

,,Klopt, ook, maar wat ik al zei: het is voor jong en oud. En ontploffingen blijven aanslaan, voor iedereen. Het is bovendien een show met spektakel, met humor maar ook met serieuze vraagstukken. Daarom hebben we wetenschapsjournalist Diederik Jekel erbij. Hij verklaart een hoop dingen.”

Je hebt net je contract verlengd bij RTL. De zender krijgt de laatste tijd veel kritiek, maar jij ziet dus nog veel toekomst in RTL?

,,Jazeker. Kijk, in tv-land gaat het altijd op en neer. Het ene moment sta je boven op de Olympus, een andere keer zit je in de hoek waar de klappen vallen. Wat je dan moet doen is een stapje extra zetten. Een paar jaar geleden kon je Linda de Mol anderhalf uur een telefoonboek laten voorlezen en keken er tweeënhalf miljoen mensen. Nou, die tijd is voorbij. Er wordt via allerlei kanalen content aangeboden. Het is nu juist een uitdagende en zeer interessante tijd waarin wij ons een weg moeten vinden.”

Ook interessant: de Lama’s. Jullie waren weer terug. Komt er een vervolg?

,,Wat was dát leuk vorig jaar, een feestje. We moeten binnenkort maar weer eens bij elkaar komen en kijken wanneer we dat nog eens zouden kunnen doen. Ziggo Dome, ik wist niet dat het kon daar. Dat was toch alleen voor heel grote artiesten? Niet voor een paar jongens die aan het keten gingen. Het was waanzinnig. Wat mij betreft trekken we snel de agenda’s, maar dan bij elkaar komen is al heel lastig.’’

Tot slot: hoe slaan we dat ruitje nou in?

,,Met een baksteen, een schoen, of je stopt kiezels in je sok en slingert daarmee. Ga maar nadenken, of kijken.’’