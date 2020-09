Ruben Nicolai gelukkig in het spel en in de liefde: 'Toen ik haar tegenkwam, ging ik voor de bijl’

The Weeknd en Selena Gomez op lijst invloed­rijk­sten

23 september The Weeknd en Selena Gomez zijn dit jaar opgenomen in de lijst met de honderd meest invloedrijke mensen van tijdschrift Time. Ook Michael B. Jordan, Halsey en Phoebe Waller-Bridge wisten een plekje te bemachtigen in de categorie artiesten. Het jaarlijkse overzicht van het tijdschrift werd gisteravond gepubliceerd.