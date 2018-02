Ruben Nicolai en Tijl Beckand nieuwe captains Wie ben ik?

John Cleese speelt in nieuwe sitcom op BBC

7:22 Hoewel hij had gezworen om nooit meer voor de BBC te werken, keert John Cleese nu toch terug op het oude nest. De acteur, die schitterde in de BBC-juweeltjes Monty Python en Fawlty Towers, gaat spelen in de nieuwe sitcom Hold The Sunset. Dit meldt Daily Star.