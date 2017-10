RTL5 zoekt curvy supermodel, Daniëlle (maat 42) jureert

Van Grondelle, die met haar maat 42, 80 kilo en 1,80 meter niet het 'standaardmodel' is en sinds drie jaar in de Verenigde Staten woont en werkt, wordt jurylid. Ze juicht de eerste wedstrijd voor de dames met een maatje meer toe. ,,Er is steeds meer ruimte voor diversiteit in de industrie'', laat ze via RTL weten. De Rotterdamse liep vorige maand als eerste curvy model mee op de catwalk van de New York Fashion Week. ,,Er is écht geschiedenis geschreven. Dat ik daar als Rotterdams meisje bij mocht zijn'', liet ze kort daarna los vanuit Amerika.