RTL ziet geen redenen om Holland's Got Talent uit te stellen

Einde ruzie over tv-gids: Staat betaalt De Telegraaf 4,25 miljoen

Aan een jarenlange ruzie tussen de Staat en De Telegraaf over de publicatie van programmagegevens van radio en televisie is een einde gekomen. Er is een schikking bereikt. De Staat betaalt 4,25 miljoen euro aan De Telegraaf.

4 februari