RTL zet samenwerking met productiehuis stop na uitzending van Radar

RTL stopt de samenwerking met mediaproductiehuis The Dutch Media Group na een uitzending van Radar maandagavond. Het consumentenprogramma van AvroTros besteedde, na een uitzending vorig jaar, opnieuw aandacht aan de werkwijze van het bedrijf. Die houdt in dat ondernemers wordt gevraagd mee te werken aan een tv-programma op RTL omdat hun deskundigheid en expertise perfect zouden aansluiten bij de uitzending, terwijl het uiteindelijk om veel te dure advertentieverkoop blijkt te gaan.

RTL ging na de uitzending van Radar vorig jaar met het bedrijf in gesprek. ,,Maar bij Radar bleven de klachten van ondernemers binnenstromen’’, stelt presentatrice Antoinette Hertsenberg. ,,The Dutch Media Group ging op dezelfde voet verder en bleef kleine ondernemers een rad voor de ogen draaien en voor duizenden euro’s duperen. Tijd om opnieuw aan de bel te trekken dus.’’ RTL besloot hierop de stekker uit de samenwerking te trekken. Marcel van der Torre van The Dutch Media Group schoof aan in de studio en bood aan tafel bij Hertsenberg zijn excuses aan.

Gedupeerde ondernemers die in Radar hun verhaal deden, hebben geen goed woord over voor The Dutch Media Group. Dit mediaproductiehuis is verantwoordelijk voor de invulling van verschillende televisieprogramma’s op RTL, maar die programma’s zijn feitelijk lange reclameblokken waarin betaalde promotiefilmpjes van ondernemers te zien zijn. Die verkoop van zendtijd verloopt volgens Radar agressief, er is sprake van misleiding en de telecommunicatiewet wordt geschonden.

‘Afspraken niet goed nageleefd‘

RTL reageerde in de uitzending: ,,We vinden het onacceptabel dat ondernemers hierdoor zijn gedupeerd. We hebben direct na het vorige item bij Radar hele duidelijke afspraken gemaakt met The Dutch Media Group over de manier van werken. Toch blijkt nu dat bepaalde afspraken niet goed worden nageleefd. We hebben daarom besloten te stoppen met de samenwerking. De komende tijd gaan we bekijken hoe we de samenwerking op een zorgvuldige manier kunnen beëindigen met daarin oog voor alle betrokkenen.’’

Marcel van der Torre van The Dutch Media Group reageerde in de studio op de aanhoudende klachten van ondernemers: ,,We zijn vorig jaar heel terecht op onze vingers getikt door jullie en op basis daarvan zijn we met een grote groep bezig geweest om dingen binnen het proces heel erg te veranderen. Het is heel pijnlijk en frustrerend dat het niet gelukt is om te voorkomen dat we hier weer moeten zitten.’’ The Dutch Media Group belooft om alle ondernemers die volgens de telecommunicatiewet niet gebeld hadden mogen worden, maar toch gebeld zijn op korte termijn terug te betalen.

