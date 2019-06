RTL Z-presentator ineens weerman: Ik weet nu alles van tropische cyclonen

Na 27 jaar RTL word je ineens wakker met de gedachte: ik wil eigenlijk weerman worden…?

,,Ik heb er gepresenteerd, was eindredacteur; ik kende zo’n beetje alles wel. Dus ga je eens nadenken over wat je nog meer écht leuk vindt. Al vanaf mijn tienerjaren zeil ik vrij fanatiek en dan ben je vaak met het weer bezig. En ik altijd al meer dan andere zeilers. Ik lag laatst in de haven bij Schiermonnikoog toen mijn echtgenote werd aangesproken door iemand met: ‘Oh, u bent de vrouw van de weerman!’ Die reputatie heb ik dus blijkbaar. Ik ben het mijn toenmalige RTL-collega Dennis Wilt (die recent samen met weervrouw Amara Onwuka naar Talpa vertrok, red.) eens gaan vragen. ‘Kan een presentator ook tot weerman worden omgetoverd?’’’

Hoe beviel de opleiding?

,,Geweldig vond ik dat. Een oud docent van de Koninklijke Luchtmacht was eigenlijk met pensioen, maar wilde met mij wel aan de slag. Twee maanden lang kreeg ik 8 uur per dag één op één les van deze man. Heel intensief was het. Ik moest ook eindexamen doen. Een 8,2. Niet slecht toch?! Er komt echt meer bij kijken dan je denkt.’’

Zoals…?

,,Ik weet nu bijvoorbeeld alles van tropische cyclonen en El Niño. En ik maak mijn eigen weerkaarten. Dat je de luchtwarmte van verschillende hoogtes meet en die fronten zelf intekent. Je bent er echt de hele dag mee bezig. Inschatten waar en wanneer de buien vallen, dat vind ik nog erg lastig. Je moet op basis van allerlei meetgegevens je eigen conclusies trekken.’’

Quote RTL had ook kunnen roepen: ben je helemaal mal geworden?! Marc de Jong

Wat voor soort weerman kunnen we verwachten?

,,Ik hoorde dat ik als RTL Z-presentator altijd vrij losjes en natuurlijk overkwam. Ik denk dat je dat straks weer zult zien. Mijn achtergrond zal ook merkbaar zijn. Vanuit mijn journalistieke nieuwsgierigheid zal ik geregeld uitleggen hoe bijvoorbeeld een onweersbui ontstaat. En ik hou wel van een lach tussendoor, net als Jan de Hoop met wie ik morgenochtend het Ontbijtnieuws doe. Best apart, ik ken die man al bijna 30 jaar! Tijdens mijn debuut zal hij vast nog lief voor me zijn, maar ik kan natuurlijk wachten op het moment dat hij geintjes uithaalt.’’

Wie in dit vak is je grote voorbeeld?

,,John Bernhard (van 1989 tot 2002 te zien bij RTL, red.) is nu met pensioen, maar hij was natuurlijk de weerman der weermannen. Hij kon het allemaal zo makkelijk vertellen. Als ik een weekend ging zeilen, liep ik vroeger vaak zijn kantoor binnen voor advies en wist hij me zo te vertellen uit welke hoek ik wind kon verwachten. En nu ben ik zelf weerman! Dat RTL nog investeert in iemand van bijna 50 jaar, is best bijzonder toch? Ze hadden ook kunnen roepen: ben je helemaal mal geworden?!’’

Tot slot als proef op de som: gaan we een zonnig weekend tegemoet?

,,We krijgen een klein dipje met op woensdag zelfs kans op stevige onweersbuien. Dus even wat koelere dagen, maar dan kan het op zondag zo weer 25 graden zijn!’’