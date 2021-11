RTL vraagt kandidaten die Mars-verhaal herkennen zich te melden

Update Sinter­klaas welkom geheten bij Grotepie­ten­huis

Het sinterklaasfeest kan beginnen. Behalve de goedheiligman zelf, hebben stiekem ook al wat pieten hun intrek in het Grotepietenhuis genomen. Ook Pakjesboot 12 is inmiddels aangekomen. Het schip vol met cadeautjes kwam gedurende de reis naar Nederland geregeld stil te liggen, maar wist met flink wat vertraging vanochtend toch aan te meren. Het spektakel is te volgen op NPO Zapp op NPO 3.

13 november