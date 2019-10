RTL schrapt Het Spijt Me, zet Beau in met nieuw daklozenprogramma

RTL 4 gaat de programma’s Verslaafd en De Sleutel , waarin Beau van Erven Dorens huizen aan daklozen geeft, eerder uitzenden dan gepland. De nieuwe seizoenen gaan dinsdag al van start, twee weken eerder dan de bedoeling was. Het gevolg hiervan is dat de reeks Het Spijt Me niet wordt afgemaakt op televisie.

RTL heeft tot deze verandering in de programmering besloten omdat de kijkersaantallen op de dinsdagavond tegenvallen. Het Spijt Me werd dit jaar na een pauze van twee decennia opnieuw leven ingeblazen. Wie de reeks wil afzien, kan de laatste twee afleveringen op Videoland vinden. ,,Sommige titels scoren beter dan andere. We hebben op dinsdag de mogelijkheid om eerder te beginnen met Verslaafd en De Sleutel, dus daar doen we de kijkers graag een plezier mee”, zegt contentdirecteur Peter van der Vorst.

In De Sleutel helpt Beau van Erven Dorens (48) opnieuw daklozen. In tegenstelling tot het succesvolle The Amsterdam Project en Het Rotterdam Project, geeft Van Erven Dorens nu geen geld, maar een eigen appartement. ,,Dit voorjaar heb ik vijf daklozen in vijf verschillende steden een sleutel gegeven.... van een huis. Hun eigen huis”, schrijft Beau op Instagram. ,,Waar ze zo lang mogen blijven als ze willen. Maar ze moeten het wel zelf betalen en alles zelf doen. Sindsdien volg ik ze met mijn team, om te kijken of en hoe ze hun leven weer op de rit krijgen en om te helpen waar het nodig is. Van Tilburg tot Alkmaar, Almere, Zwolle en Utrecht.”

Schaamte

Een huis kan rust geven, denkt Beau. Hij volgt Rigo (48), Cassandra (21), Sunil (42), Nick (25) en Sjaak (54). ,,Als je dakloos bent, ben de hele dag bezig met eten en een slaapplek. Altijd moe. Altijd schaamte. Gevaar ligt overal op de loer. Met een dak boven je hoofd kun je een nieuw leven beginnen. Het klinkt simpel, maar dat is het niet. Het schept ook verplichtingen en geeft verantwoordelijkheid. Hoe pak je je leven op en hoe zorg je dat je niet weer in de problemen raakt? Het is een heel mooi en boeiend experiment.”

Van Erven Dorens, die afgelopen woensdag nog een Zilveren Televizier-Ster won voor beste presentator, is al lange tijd bezig met het project. ,,Bij Gerrie, Alan en Marco, deelnemers aan het daklozenproject in Amsterdam, heb ik gemerkt dat een groot deel van verhaal pas begon toen ze een eigen huis hadden gevonden”, zei hij eerder over De Sleutel.

Het programma is volgens RTL gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van ‘Housing First’, een idee dat uit Amerika stamt en over de hele wereld veel succes heeft geboekt. Daklozen mogen hun problemen - schulden, verslaving, re-integratie - aanpakken vanuit de rust en veiligheid van een eigen woning.

De Sleutel begint dinsdag 21.30 uur op RTL 4.