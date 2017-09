RTL niet blij met uitspraken Derksen

Derksen noemde zenderbaas Erland Galjaard ‘kinderachtig’, aan collega Humberto Tan is ‘alles gemaakt’ en de programmering van de zender is ‘gewoon slecht’.



Intern is bij RTL geïrriteerd gereageerd op de forse uitlatingen, al hoorde Derksen zelf niets van zijn ‘bazen’. ,,Op het moment dat ik op welke manier dan ook een spreekverbod krijg bij RTL dan is het even goeie vrienden, maar schuif ik niet meer aan. Ik rijd niet naar Hilversum om met de handrem erop te praten”, is Derksen duidelijk. ,,Ik vond niet dat ik te ver ging. Wij willen ons graag onderscheiden. We hebben een mond vol over bij mensen bij andere omroepen, zoals over FOX, waar ze allemaal wel een reden hebben om niet te zeggen wat ze vinden. Dan moeten wij zelf niet zo hypocriet zijn en net doen alsof er geen problemen zijn bij RTL. Wij reageren op de onrust die er al was. Ik was het eens met de kritiek van die mevrouw van het AD (columnist Angela de Jong; red.). En ik heb niets tegen Humberto Tan als mens, maar ik vind hem gewoon niet zo’n fijne presentator.”