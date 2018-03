RTL Late Night moet weer urgent worden

Nieuwsuur-anchor Twan Huys en RTL die de afgelopen maanden met elkaar in gesprek waren over een spraakmakende transfer. Het was het best bewaarde geheim van tv-land. Tot woensdagavond Humberto Tan zelf het nieuws in – nu nog 'zijn' – RTL Late Night over zijn gedwongen vertrek wereldkundig maakte.

Natuurlijk waren er mensen in zijn omgeving die Huys de verhuizing naar RTL ernstig hebben afgeraden. Er ligt een vergrootglas op RTL Late Night. De kijkcijfers zijn dramatisch, de kritiek is niet mals en de crème de la crème van de gasten zit bij Pauw of Jinek. Bovendien verkeert de zender in financieel zwaar weer.

Maar, zo blijkt uit een rondgang langs ingewijden, de afzwaaiend presentator van ook College Tour (het zou zomaar kunnen dat hij dit 'eigen' programma meeneemt naar RTL) zette meermaals alle voors en tegens op een rijtje en hakte de knoop door.

Huys, die Tan na de zomer permanent vervangt, neemt niet voor niets zijn vaste eindredacteur Marij Janssens mee. Van bovenaf geen bemoeienis meer, zo zou Huys in de onderhandelingen hebben afgedwongen. Dus ook niemand die hem opdringt om RTL-gezichten er hun 'promopraatjes' te laten doen.

,,RTL Late Night houdt dezelfde naam, maar we komen met een vernieuwde talkshow. Een ander format. Hoe dat eruit gaat zien, wordt de komende maanden duidelijk'', laat een woordvoerder van RTL weten. ,,Dat wordt een lang creatief proces.'' De zender sluit niet uit dat RTL Nieuws bij de talkshow betrokken wordt.

B-garnituur

Het afscheid nemen van Tan en het aantrekken van Huys is een van de laatste kunstjes van Erland Galjaard, die zelf per 1 mei uit functie treedt. De programmabaas zou een journalistiek gewichtiger programma willen dat lijkt op het oude Barend & Van Dorp en met de belangrijkste gasten van die dag aan tafel. Het moet weer vol gas de concurrentie aangaan met de latenightshows van Jeroen Pauw en Eva Jinek op NPO 1.

,,De slag om de gast is een enorm ding. De laatste maanden zag je toch dat het b-garnituur bij Humberto Tan zat'', zegt mediakenner Marianne Zwagerman. ,,Wellicht dat ze met Twan Huys denken dat ze dan wél die eerste keus kunnen binnenhalen.''

Zwagerman concludeert nog iets opmerkelijks. ,,Jinek is meer de luchtige kant opgegaan, waar Late Night last van heeft. De publieke omroep staat voor minder entertainment en meer inhoud. Nu krijg je straks dus de malle situatie dat de entertainmenttalkshow op de publieke zender zit en de inhoudelijke bij de commerciëlen. De omgekeerde wereld.''

Voormalig RTL Boulevard-presentator Albert Verlinde noemt de zet 'gewaagd en moedig'. ,,Wat mij nu wel opvalt: met RTL Boulevard en Late Night zette de zender ooit een eigen genre neer. Dat dna lijkt te verdwijnen. Late Night gaat meer de Pauw en Jinek-kant op. Voetbal Inside is dan nog het enige echt onderscheidende discussieprogramma. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal uitpakt.''

Salaris

De keuze van Huys is zowel gewaagd als begrijpelijk. Hij zit al twaalf jaar op zijn huidige plek. En wie uit tv-land wil géén eigen talkshow? De ruimte in Nieuwsuur voor een anchor is (met meer presentatoren als Mariëlle Tweebeeke) ook beperkt en het format kan beknellend aanvoelen. En dan is er het geld. Net als meer coryfeeën bij de publieke omroep, moet ook Huys (rond de balkenendenorm) op termijn een deel van zijn salaris inleveren. Bij een commerciële zender is van een maximumbedrag geen sprake.

Maar kan hij het? ,,In zo’n talkshow moet je, wat Jinek heel goed kan, ook sfeer maken aan tafel. Ik zie dat Twan eerlijk gezegd niet doen'', zegt Marianne Zwagerman. Albert Verlinde denkt dat áls RTL Late Night het vleugje entertainment behoudt, Huys dit juist prima aankan. ,,Kijk maar naar College Tour waarin ook veel gelachen wordt. Hij kan wel degelijk sfeer maken in een zaal.''