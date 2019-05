RTL laat SBS ver achter zich in zangshowoorlog

Het is nog maar afwachten of de kijkers van All Together Now volgende week aan- of juist afhaken, maar de eerste aflevering kon in ieder geval rekenen op veel support. Het programma sleept een derde plek in de wacht in de top 25 van best bekeken programma’s. It Takes 2 doet het in vergelijking met de RTL4-zangshow een stuk minder goed, zij vallen net buiten de top tien met 689.000 kijkers. Nog een opvallend detail bij zowel RTL 4 als SBS 6: het reclameblok was in het eerste uur nergens te bekennen.



In All Together Now staan deelnemers voor een grote uitdaging: ze moeten 100 juryleden, aangevoerd door Jamai Loman, zover zien te krijgen om voor ze op te staan. Er ontstaat vervolgens een top drie, maar deze kan binnen een mum van tijd veranderen. Duikt er namelijk een talent op dat meer punten weet te scoren, is het einde verhaal voor de zanger(es) die verzekerd dacht te zijn van een plek in de top drie.