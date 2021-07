RTL Boulevard vanaf vanavond weer te zien

Musical Tina Nyassa Alberta: ‘Ik heb twee uur lang geen tijd om naar de wc te gaan’

10 juli De recensies hadden niet mooier gekund. Over de musical Tina in het algemeen en over titelvertolkster Nyassa Alberta in het bijzonder. Maar toen kwam een door corona afgedwongen pauze van ruim een jaar. ,,Officieel is dit een doorstart. Maar het voelt als een nieuw begin.’’