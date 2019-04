RTL behoudt format Het Perfecte Plaatje van concurrent Talpa

Het blijven van het format bij RTL 4 is opmerkelijk, omdat het een tv-formule van productiehuis Talpa betreft. Eigenaar John de Mol hevelde de afgelopen periode veel zijn formats die bij RTL te zien waren, over naar zijn eigen concurrerende zendergroep Talpa TV (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9). Dit geldt onder meer voor succesnummers als It Takes Two, Dance Dance Dance en binnenkort ook Ik Hou van Holland.

Na enig juridisch getouwtrek mocht RTL wel kijkcijferklapper The Voice of Holland behouden. Of achter de schermen veel strijd plaatsvond om Het Perfecte Plaatje, is niet bekend. Ook het vierde seizoen van de fotografiewedstrijd wordt gepresenteerd door Tijl Beckand. De afgelopen drie winnaars waren achtereenvolgens Humberto Tan, Estelle Cruijff en Patty Brard. De cast van de nieuwe reeks moet nog worden bekendgemaakt.