Royaltykenner Justine Marcella weg bij RTL Boulevard: ‘Reacties zijn hartverwarmend’

Royaltykenner en Vorsten -hoofdredacteur Justine Marcella (50) is voortaan niet meer te zien bij RTL Boulevard , waar ze het afgelopen jaar vaak optrad als deskundige. Kijkers merkten haar afwezigheid al op en nu blijkt ze afgelopen zomer voor het laatst aan de show te hebben meegewerkt. ,,Ik krijg tientallen berichten van kijkers, het is hartverwarmend’’, zegt ze tegen deze site.

Marcella begon vorig jaar bij RTL Boulevard, toen collega Marc van der Linden vanwege een ziekenhuisopname afwezig was. RTL liet weten dat Justine geen vaste vervanger was, maar dat het ‘royalty-team’ werd uitgebreid. Nu verlaat ze dat dus weer, Marc en verslaggever Annemarie de Kunder blijven over. Justine was ‘niet meer nodig’, zegt ze. Haar vertrek ging in goed overleg, benadrukt ook RTL.

Toen Justine gisteren te zien was in de special Amalia 18 jaar op NPO 1, moest ze thuis haar telefoon op stil zetten. Ze kreeg ‘tientallen’ berichten van kijkers die haar missen en dat gebeurde de afgelopen tijd vaker, zegt ze. ,,Daar ben ik elke dag door geroerd, het is hartverwarmend. Maar dit is hoe tv werkt. Waar één deur sluit, gaan er gelukkig ook vijf open.’’

Ze vond haar tijd bij Boulevard ‘enorm leuk’. ,,In een periode waarin corona de boventoon voerde, was het ook een soort uitje. Ik weet veel van royalty, maar sommige BN’ers en buitenlandse sterren moest ik wel even googelen. Dus ik heb heel veel geleerd en ook nog eens leuke mensen ontmoet.’’

Justine was de afgelopen jaren al vaker op tv, maar menig kijker maakte bij Boulevard voor het eerst met haar kennis. Zo kreeg ze soms ineens berichten van vrouwen die wilden weten van welk merk haar kleding was, zeker als ze een pak droeg. ,,Dat was nog nooit eerder gebeurd. Maar sommige vrouwen zagen me en dachten: je kunt als vrouw dus ook mooi een pak dragen. Dat was leuk om te merken.’’

Podcast met Bridget stopt

Marcella was de afgelopen maanden ook te horen in de podcast Bridget & Friends, die ze maakte met haar Boulevard-collega’s Bridget Maasland en Clarice Stenger. Onlangs werd bekend dat die podcast stopt, omdat strafrechtadvocate Stenger niet meer wil meewerken.

Na de dood van collega Derk Wiersum en Peter R. de Vries wil zij niet meer over privézaken praten, zoals ze in de podcast deed. ,,Dat is heel jammer, maar begrijpelijk’’, zegt Marcella. ,,Boulevard en de podcast deed ik erbij, ik ben in de eerste plaats hoofdredacteur van Vorsten. Dat gaat gewoon door.’’

