Roy Donders denkt aan trouwen met Eindhovense Michelle

Na meerdere relaties met mannen, verbaasde Donders zichzelf vorig jaar. Hij was tijdens een vakantie in Griekenland smoorverliefd geworden op de Eindhovense Michelle. In eerste instantie werden die gevoelens nog even aan de kant geschoven - Michelle had nog een relatie en Donders dacht niet op vrouwen te vallen - maar uiteindelijk kwamen de twee toch bij elkaar. En zijn nog altijd uiterst gelukkig samen.



,,We hebben het hartstikke leuk”, vertelt Donders aan RTL Boulevard. ,,We zijn superverliefd en het wordt alleen maar mooier, leuker en beter.” En er zijn flink wat toekomstplannen. ,,Ik zou ook wel graag willen trouwen in de toekomst, dus er is nog genoeg in het vooruitzicht. Misschien ooit nog een kindje, wie weet.”