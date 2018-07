Roxeanne Hazes wacht 'badend in het zweet' op komst baby

Marieke Elsinga: Grote handen van Rutte zijn me nooit opgevallen

19:30 In RTL Boulevard is vanavond even consternatie ontstaan toen royaltyverslaggever Marc van der Linden tijdens een item over minister-president Mark Rutte constateerde dat hij 'ontzettend' grote handen heeft. ,,Heb je zijn handen wel eens gezien? Het zijn echt kolenschoppen'', riep hij naar Boulevard-reporter Marieke Elsinga, die vervolgens niets meer kon dan in de lach schieten.