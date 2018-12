Roxeanne Hazes over verloofde: Jij voelt voor mij als thuiskomen

Erik noemde Roxeanne in het interview met Veronica Magazine zijn ‘held van 2018'. De zangeres, die dit jaar moeder werd van zoon Fender, vond het daarom tijd om haar verloofde ook eens in het zonnetje te zetten en uit te leggen waarom Erik háár held is.



,,Naar aanleiding van het lieve interview van mijn verloofde Erik Zwennes, waar hij mij zijn held van 2018 noemt, wil ik even kort gezegd hebben waarom hij MIJN held is van 2016, 2017 & 2018", begint ze haar bericht.



,,Lieve E, jij voelt voor mij als thuiskomen. Waar we ook zijn, met jou ben ik thuis en mag ik altijd zijn wie ik ben. Tijdens onze eerste date zei je: ‘Ik zie je.’ En ik zie jou, E. Met jou voelt elke dag als iets dat we moeten vieren. En dat doen we."



De dochter van wijlen André Hazes haalt de geboorte van hun ventje Fender ook aan. ,,Je gaf me de mooiste zoon van de wereld, die gelukkig sowieso 50 procent van jouw mooie karakter mee heeft gekregen.” Rox is dolgelukkig en zou zich geen leven meer zonder Erik kunnen voorstellen. ,,Ik koester je, houd eindeloos veel van je en ik vind het een eer om je verloofde en de mama van je kind te mogen zijn.”