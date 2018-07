Roxeanne Hazes bevallen van jongetje: Fender

De trotse vader schreef: ,,Je zou nu twintig minuten aan mijn pink kunnen hangen. Het zouden ook al vier uur kunnen zijn geweest. Het is zelfs al een keer nacht geweest, dus waarschijnlijk is het nóg langer. Ik kan alleen maar stom naar jou en je moeder staren en grijnzen. Roxeanne Hazes wat ben ik trots op jou, leeuwin.'' De naam Fenders betekent 'beschermer' en is een gebruikelijke jongensnaam in ons land. Fender is ook de naam van een beroemd Amerikaans bedrijf dat bassen en gitaren maakt.



Dat Roxeanne Hazes in verwachting was, stak de ze de afgelopen maanden niet onder stoelen of banken. Haar volgers op sociale media werden bijna dagelijks getrakteerd op weinig verhullende foto's en filmpjes van haar prominente buik. Volgens Roxeanne, zo meldde ze recent, was ze de afgelopen maanden circa 20 kilo aangekomen, hield ze veel vocht vast en had ze overal pijn. Met dit warme weer in verwachting zijn vond ze absoluut geen pretje.