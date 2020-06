Roxane van Iperen schrijft Boekenweekessay 2021

Eerder is al gemeld dat Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Boekenweek dat beide werken door een vrouw worden geschreven.



,,Auteur en jurist Roxane van Iperen schrikt er niet voor terug om zich te mengen in het publieke debat en haar sterke mening te delen", aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk. ,,Tweestrijd was een actueel thema toen we het uitkozen en is nu nóg actueler. Zijn we immers niet elke dag in tweestrijd over wat we willen en wat we moeten en over wat we vinden en wat we doen?"



De 86e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 6 maart tot en met zondag 14 maart 2021.