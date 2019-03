Rox gaat voor sexy glitterpak en Froukje schittert in paars licht

Publieke omroep wil toch geen reclame­vrije zenders

8:00 De NPO en alle omroepen vragen minister Slob (Media) de publieke zenders tóch niet reclamevrij te maken. Dat staat in een brief aan het ministerie van OCW, in het bezit van deze krant. Eerder gingen in Hilversum vingers op om de aanwezigheid van STER-spotjes juist gefaseerd af te bouwen, maar de angst bestaat dat de overheid dit niet financieel wil compenseren.