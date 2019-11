Rouwende Celine Dion slaat nieuwe weg in

See Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sciencefiction-serie Apple+



Ziende blind

In de eerste aflevering van See, een futuristisch apocalyptisch drama van Apple TV+, zorgt Sylvia Hoeks zonder meer voor de meest spraakmakende scène.

Als de niets en niemand ontziende Koningin Kane, een rol waarvoor de Nederlandse, in Los Angeles wonende actrice zich liet kaalscheren, wil de monarch zich in gebed richten tot God. Haar methode is niet bepaald alledaags: al masturberend lijkt het alsof zij in een soort extase belandt om zodoende met de Almachtige in contact te komen.

Uit dit fragment blijkt al dat in See, de duurste serie die Apple TV+ heeft tot nu toe heeft geproduceerd, geen halve maatregelen worden genomen. De makers gaven van te voren te kennen nogal ambitieus te zijn: het prestigeproject moest minstens kunnen wedijveren met de inmiddels beëindigde hitreeks Game of Thrones van concurrent HBO.

Het uitgangspunt van de reeks is opmerkelijk: het verhaal speelt zich af in de verre toekomst, zo rond 2619, als de mensheid door allerlei rampspoed is gedecimeerd tot een kleine twee miljoen zielen. Bijkomend probleem: iedereen is blind, vermoedelijk als gevolg van een virus. Als op een dag een vluchtelinge bevalt van een tweeling die wel kan zien, breekt de hel los.

De hoofdrol in de reeks is weggelegd voor de Amerikaanse reus Jason Momoa, die eerder in Game of Thrones en in de superheldenfilm Aquaman was te zien.

Momoa is met zijn lange gestalte en wilde haardos een imponerend figuur die perfect geschikt is voor dit soort larger-than-life-rollen. Zelfs Dame Helen Mirren was van hem gecharmeerd toen zij hem onlangs stiekem tijdens een vlucht kiekte in businessclass. ,,Hij is een van de aantrekkelijkste mannen die ik in jaren heb gezien’’, constateerde de actrice zonder schroom.

Momoa leidt in See de stam die de tweeling herbergt. Het gevolg is dat Koningin Kane haar leger op hen afstuurt om de kinderen in handen te krijgen. Het leidt tot enkele veldslagen en achtervolgingen waarbij de makers zeer inventief zijn om blinde krijgers, onder wie opvallend veel vrouwen, elkaar de hersens in te laten slaan.

See intrigeert meteen. Sylvia Hoeks komt in de proloog nog niet erg veel in beeld, maar haar optreden is zonder meer overtuigend en smaakt naar meer. Apple TV+ heeft inmiddels besloten om een tweede seizoen van See te maken, hoewel de meeste recensies niet echt lovend waren. Enige troost: ook Game of Thrones had destijds een trage start. - Ab Zagt

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Celine Dion - Courage Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album



Rouwende Dion slaat nieuwe weg in

Het nieuwe album van Celine Dion weerspiegelt de droeve tijd die de Canadese zangeres achter de rug heeft. Ze verloor haar echtgenoot René en broer aan kanker. I would be lying if I said I’m fine…. zingt ze in de titelsong van Courage. Gelukkig zet haar rouwverwerking niet de toon op de cd, die tot de beste uit haar oeuvre mag worden gerekend. Weg pompende bombast, dicht geplamuurd met pathetische vocalen, maar ingetogen ballades, soulvolle (pop) en zelfs uitstapjes naar andere muziekstijlen. We beluisteren zelfs een theelepeltje house in Flying on my own. Courage kent 20 liedjes, een mooie luxe, waarop Celine Dion voorzichtig een nieuw weg lijkt in te slaan. - Arno Gelder

Jeff Lynne’s ELO – From out of nowhere Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album



Jaren 70 in eigentijdse nummers

In 2015 keerde Jeff Lynne van Electric Light Orchestra terug met de prachtige plaat Alone in the universe - er bleek nog wel degelijk leven na de teloorgang van de Britse symfonische rockgroep. Met From out of nowhere bestendigt Lynne, die zelf alle instrumenten bespeelt, die comeback. Hij weet het zo typerende geluid van ELO uit de jaren 70 (Can’t get it out of my head, Livin’ thing, Mr. Blue Sky) mooi te vangen in 10 eigentijdse nummers, waarvan de titelsong zo’n lekker stuwend (gitaar)nummer is en Song bird en Losing you ballades waarbij het heerlijk achterover leunen is. En de typische ELO-koortjes ontbreken evenmin in Help yourself. - Arno Gelder

Volledig scherm © AP

Nits - Knot Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album



Ongrijpbaar en tijdloos

Al 45 jaar is de Nederlandse band Nits een ongrijpbaar fenomeen. In de jaren 80 had de groep van Henk Hofstede, Robert Jan Stips en Rob Kloet nog enkele hits – In The Dutch Mountains!, Nescio! – maar in het algemeen is Nits toch vooral een band die het met haar tijdloze kwaliteitsmuziek moet hebben van een selecte groep fanatieke liefhebbers in binnen- en buitenland. Het vorige album Angst was gebaseerd op gesprekken van Hofstede met zijn moeder, opvolger Knot is een bont samenraapsel van observaties, fantasieën en herinneringen. De exquise, geraffineerde, gelaagde luisterpop op Knot bewijst eens te meer dat Nits nog steeds tot het beste behoort wat Nederland op muziekgebied heeft te bieden. – Mark Roos