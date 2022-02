Rotterdams Philharmonisch Orkest schort samenwerking met dirigent Gergiev op

,,Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het bestuur van Rotterdam Philharmonic Festivals (organisator van het Gergiev Festival) hebben met ontzetting kennisgenomen van de Russische inval in Oekraïne. In het geval dat Valéry Gergiev niet openlijk afstand neemt van het handelen van president Poetin in Oekraïne, zien wij ons genoodzaakt de concerten met hem te annuleren. Ook zal het Gergiev Festival in september dan geen doorgang vinden’’, meldt het orkest.

Gergiev, tussen 1995 en 2008 chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dirigeert vanavond al niet het concert van de Wiener Philharmoniker in Carnegie Hall in New York. Onduidelijk is of Gergiev, het orkest of de wereldberoemde zaal die beslissing heeft genomen. Het Scala-theater in Milaan heeft de dirigent per brief gevraagd om een duidelijk statement voor een vreedzame oplossing in Oekraïne. Zo niet, dan gaat zijn optreden op 5 maart in de Italiaanse stad niet door.