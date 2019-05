Rossana Kluivert: Overdag doe ik leuk, maar ‘s nachts ben ik verkrampt

Ze ontdekte het knobbeltje in haar borst nadat ze was afgevallen. ,,Ik voelde me supergoed. Ik hou heel erg van suiker, heel veel suiker en de dokter zei: zou je dat willen minderen. Dan ben ik wel extreem en stopte ik met suiker. In een paar weken tijd was ik best wel afgevallen, als eerste bij mijn borsten en toen zag ik een bobbeltje.”

Kippenhok eruit

Een intensieve periode volgde, waarin ze werd geopereerd aan de tumor, ze 21 bestralingen kreeg en ook ‘haar kippenhok’ eruit ging. ,,Ja, je eierstokken, dan kom je in de overgang”, vertelde Rossana. Het is haar allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, al is ze overdag vaak vrolijk. Verdrietig in een hoekje wegkruipen is niets voor haar. Maar ‘s nachts, als ze slaapt, voelt ze aan haar lichaam dat de angst diepgeworteld is. ,,Ik verkramp. Ik heb een bitje in daarvoor. ‘s Nachts in mijn dromen word ik bang. Soms word ik wakker, helemaal nat. Ik durf ook nergens te voelen. Wat als...”