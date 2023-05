Rose Bertram pleit voor ‘disclaimer’ bij juicekanalen: ‘Wat zij naar buiten brengen, is pure haat’

De 28-jarige Bertram, die afgelopen seizoen meedeed aan Expeditie Robinson, is sinds het stuklopen van haar relatie met Van der Wiel veelvuldig onderwerp van gesprek bij de roddelkanalen. ,,Sinds mijn relatie voorbij is, denken ze: Rose is niet perfect. Dus gaan ze zoeken en worden er dingen verzonnen. Dat voelt voor mij als pure haat. En ze blijven maar onwaarheden spuien”, vertelt ze in de nieuwe Linda. Zo wordt ze om de haverklap gekoppeld aan andere grote namen, zoals Leonardo DiCaprio, en noemen ze haar een slechte moeder omdat ze reist voor haar modellencarrière.

Het heeft impact op haar geestelijke gezondheid en ligt er wakker van, vertelt het model. ,,Nadat een Frans juice channel een roddel de wereld in slingerde, kreeg ik zelf een doodsbedreiging. Iemand stuurde een bericht dat hij mij en mijn kinderen zou ‘afmaken’ als ik in Parijs zou komen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb twee dagen in bed gelegen met de dekens over me heen.” Ze vreest dat ‘een gestoord iemand’ misschien haar misschien wel echt iets aan wil doen.

‘Wat zij over mij naar buiten brengen is pure evil’

De leugens zijn volgens haar zo schadelijk dat er actie ondernomen moet worden. Ze pleit voor een soort ‘disclaimer’ om mensen te waarschuwen. ,,Influencers geven het al aan moeten het inmiddels aangeven als ze reclame maken, ik vind dat juice channels net zo’n disclaimer moeten krijgen. Iedereen mag zijn brood verdienen, maar wat zij over mij naar buiten brengen is pure evil.”

Bertram en Gregory van der Wiel gingen vorig jaar na een relatie van acht jaar uit elkaar. Ze hebben samen twee dochters, Naleya en Zaylee. De kinderen wonen bij haar, maar hij woont om de hoek en ziet zijn dochters ‘bijna elke dag’.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: