'Roos' uit Villa Achterwerk wordt strenge vrouw voor Kunst & Kitsch

Haar volledige naam luidt jonkvrouw Raymonde Virginie Angélique de Kuijper, maar daar moeten we ons volgens de actrice (,,Ik ben 63, maar moet dat er bij?'') niets van aantrekken.



,,Jonkvrouw zijn heeft weinig om het lijf. Mijn vader was jonkheer, maar hij handelde in bouwmaterialen. Bovendien groeide ik op in de jaren 60, de tijd waarin zo’n titel not done was. Mijn ouders waren in alles modern. Ik ben allesbehalve stijf opgegroeid.”