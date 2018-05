Ronnie Flex met Flex Flight onderweg naar Bevrijdingsfestivals

Volgens Flex is het 'cool' om je een beetje in 5 mei te verdiepen. ,,En om te weten wat zich allemaal heeft afgespeeld in dit land", zei de rapper vandaag bij vertrek op de vliegbasis in Gilze. ,,Ik ben heel blij dat ik ervoor gevraagd ben. Daarnaast is het ook als artiest heel mooi om te kunnen doen. Het is toch wel een ervaring die je voor de rest van je leven meeneemt, denk ik."