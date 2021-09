Ronnie Flex al acht maanden clean na wietverslaving

Dierenver­zor­ger Erik Cowie uit Net­flix-hit Tiger King dood aangetrof­fen

19:15 Erik Cowie, een van de dierenverzorgers uit de Netflix-hit Tiger King, is overleden. De 53-jarige Cowie is vandaag dood aangetroffen in een appartement in New York. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen bij de politie.