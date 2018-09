Ronald Molendijk niet verbaasd over stoppen Hardwell: 'Er volgen meer dj's'

Robbert van de Corput, alias DJ Hardwell die vandaag bekend maakte dat hij stopt als DJ , zal navolging krijgen, stelt Ronald Molendijk. ,,Er zullen meer DJ’s gaan stoppen. Het is niet zo gek dat DJ’s op een gegeven moment zeggen: ik trek het even niet meer. Soms is het onmenselijk”.

,,De wereld is kleiner te worden, de wedstrijd in de DJ-top steeds heftiger. Voor iedereen die uit dat wereldje stapt, nemen tien mensen jouw plekje in. De druk om te presenteren en blijven toeren is enorm. Het is bruut en af en toe onmenselijk.”

In april van dit jaar stond de wereld even stil toen de jonge en zo succesvolle Zweedse DJ Avicii een einde aan zijn leven maakte. ,,Ik wil hier wel voorzichtig mee zijn”, benadrukt Molendijk. ,, Avicii is niet het ijkpunt, want er zijn gelukkig verdomd weinig DJ’s die zelfmoord hebben gepleegd. Maar veel DJ’s hebben wel een paar weken thuis gezeten. Ik zelf ook. Als je die levens bekijkt, ook achter de schermen, dan is het niet zou gek dat er af en toe iemand omvalt.”

Ronald Molendijk is als DJ vanaf eind jaren tachtig en draait met Erland Galjaard (het duo Soulvation) nog steeds. Hij heeft de DJ- en dancewereld zien veranderen. ,,De wereld is steeds meer opengegaan voor top-DJ’s. Een paar jaar geleden was draaien in China er nog niet bij. Nu is dat normaal. Een paar jaar geleden was misschien een keer draaien in Afrika oké, dat is nu normaal. DJ’s zijn geen bands die een album uitbrengen en dan een wereldtour gaan doen. DJ’s zijn altíjd aan het toeren.”

Lol

Quote Zo’n leven is amper vol te houden Molendijk zag het stoppen van Hardwell niet aankomen. ,,Maar ik was ook niet verbaasd. Zo’n leven is amper vol te houden. Daarbij: Robbert is ook een jongen die er vol voor gaat. Het zijn bijna aerobiclessen zo energiek zijn zijn optredens. Kijk, bij DJ’s is de liefde voor de muziek en de lol die je komt brengen, zo exceptioneel. Dat is een heel fijne verslaving. Wij komen niet, zoals mensen die bijvoorbeeld in de begrafeniswereld werkzaam zijn, non-stop met ellende in aanraking. Wij komen ergens aan en zetten een plaat op en dan gaan mensen dansen. Hoe leuk is dat? Dat is altijd weer leuk, maar dan is het extra moeilijk om dat los te laten.”

Door die liefde voor muziek bestaat de kans dat Hardwell wel weer terugkeert. ,,Die zit bij hem zo diep. Soms is het gewoon even goed. Net als in sommige relaties. Moet je even van je man of vrouw af, even naar de relatietherapeut om vervolgens dolverliefd terug te keren. Ik hoop dat dat bij Robbert ook gebeurt.”

Volledig scherm Een knuffelde Hardwell. © Facebook Hardwell