Ronald Molendijk neemt het op voor 'zijn vriend Erland Galjaard'

Met een foto waarop Molendijk RTL-baas Galjaard omhelsd, reageert hij op alle commotie die er is ontstaan. Commotie over het functioneren van Galjaard, maar ook over de aanwezigheid van Molendijk in RTL Boulevard. Zo zei Johan Derksen dat hij daar alleen zat, omdat hij 'de boezemvriend is van de directeur'.



Molendijk heeft zich in moeten houden, bekent hij. Hij zegt niet zelf in de aanval te willen gaan, ondanks dat hij dat wel gewend is vanuit zijn jeugd. ,,Ik heb de afgelopen week tijdens de belachelijke aanvallen die er op mijn vriend Erland Galjaard 'in de media' werden uitgevoerd mijn onderlip kapot gebeten. Kapot gebeten om vooral niet de tegenaanval te lanceren. Bij een aantal van die aanvallen werd als klap op de vuurpijl ook de vriendschap tussen mij en Erland ingezet om hem maar te kunnen raken."



Hij noemt de kritiek op Galjaard 'onder de gordel, respectloos en van ieder level van journalistieke integriteit ontdaan'. ,,Ik wil en ga niet mee, ik verlaag me niet, ik gooi niet met dezelfde modder, ik onderdruk de wil om uit te halen, om recht te zetten wat recht gezet moet worden. Wat ik wel doe is deze foto posten, zo ziet VRIENDSCHAP eruit. Oprecht, door dik en dun, in donker en het felste licht, twee vrienden! Dank je wel Erland Galjaard voor het simpele feit dat je mijn vriend bent en dat ik jouw vriend mag zijn!"