Ron Boszhard is voor de eerste keer opa en Martin Garrix vliegt mee met F-16

Update Justitie gaat regisseur Martijn N. niet vervolgen voor Voi­ce-schandaal: ‘Aantijgin­gen altijd weerspro­ken’

Twee aangiftes van grensoverschrijdend gedrag in het schandaal rond The Voice of Holland, worden geseponeerd. Het gaat om de twee aangiftes tegen regisseur Martijn N. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten.

22 november