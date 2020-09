Romy trots op perfect lijf en Doutzen zit aan de grond

Dit is de nieuwe liefde van nieuwsleze­res Celine Huijsmans

18 september Celine Huijsmans (35) is verliefd en haar nieuwe vlam heet Joost (28). De nieuwslezeres van Veronica Inside deelde het nieuws dinsdag al met Wilfred Genee in de radio-uitzending, maar nu is er ook beeld van haar kersverse beau.