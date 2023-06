Romy Monteiro verkozen tot mooiste vrouw van Nederland, deze atleet is de mooiste sportvrouw

Zangeres en presentatrice Romy Monteiro (30) is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland 2023. De uitslag is voor het eerst bepaald door een volledig vrouwelijke jury, samen met stemmende lezers. Het resultaat van de jaarlijkse verkiezing, met ook een categorie voor sportvrouwen, is diverser dan ooit. ,,Dat ik win, zegt iets over waar we staan.’’

Monteiro treedt in de voetsporen van onder anderen actrice Abbey Hoes, die de titel vorig jaar kreeg. De zangeres spreekt van ‘een ontzettende eer’. ,,Dit had de 17-jarige Romy nooit gedacht’’, lacht ze. De verkiezing stond in het verleden weleens te boek als vleeskeuring, ook bij winnares Hoes zelf. Het blad wil met de tijd meegaan en zette vorig jaar voor het eerst alleen vrouwen in de lijst die toestemming hadden gegeven.

,,Of vrouwelijk schoon nog gevierd mag worden?’’ vraagt Monteiro. ,,Ik mag toch hopen van wel. Ik ben trots en blij op het feit dat ik een vrouw ben, dus ik vind ook dat ik dit mag uitdragen. Ik vind het alleen maar mooi dat dit gevierd wordt.’’ De titel is ‘extra waardevol’ nu een vrouwelijke ‘vakjury’ heeft gekozen, zegt ze. Het gaat om voorzitter Kim Feenstra, curvy model Danielle van Grondelle, tv-maker Veronica van Hoogdalem en Alissa Askander van lingeriemerk Christine le Duc.



Volledig scherm Romy Monteiro in haar shoot als mooiste vrouw van Nederland voor FHM. © Jasper Suyk/FHM

De winnaressen van FHM500 doen traditiegetrouw een sexy fotoshoot voor het blad, maar die wordt tegenwoordig door een volledig vrouwelijk team geproduceerd. Naast de ‘hoofdprijs’ zijn er elk jaar ook andere categorieën, waarbij de uitslag dit jaar opvallend divers is.

Mooiste vrouw op sociale media

Documentairemaker Linda Hakeboom (37) krijgt de titel Social media queen, vanwege de indrukwekkende wijze waarop ze haar volgers op de hoogte heeft gehouden van haar leven na de diagnose borstkanker. ,,Ik ben niet een typisch FHM-meisje’’, zegt de tv-maker, die ook blij is met de komst van de jury. ,,Vrouwen die andere vrouwen supporten vind ik bijzonder en best wel nodig. Blijkbaar heb ik iets goed gedaan, dat vind ik heel emotionerend. Zeker met betrekking tot dit onderwerp.’’

Volledig scherm Linda Hakeboom is de Social media queen van FHM. © Valentina Vos/FHM

Mooiste sportvrouw

De mooiste sportvrouw van Nederland is Fleur Jong (27), de snelste vrouw op blades en paralympisch kampioen verspringen. ,,Het is een mooie toevoeging aan alles wat ik op sportief vlak probeer te bereiken, maar ook maatschappelijk’’, reageert ze. ,,Dat ik zo’n titel win, zegt iets over waar we in 2023 staan. Het zegt vooral dat alle grote vrouwelijke kampioenen geëerd worden, ongeacht handicap, geaardheid of kleur. Als je een groot kampioen bent, word je naar eer en geweten gekozen.’’ Ze is de eerste paralympiër die tot mooiste sportvrouw wordt verkozen.

Volledig scherm Topatleet Fleur Jong is de mooiste sportvrouw van Nederland. © Annick Meijer/FHM

De ‘rijzende ster’

Er is dit jaar voor het eerst ook een Rising star-prijs, een idee van de jury. Die gaat naar ‘opkomende vrouwen die ontzettend sterk bezig zijn’. De eerste winnaar is het Surinaams-Nederlandse topmodel Gia Bab (34), een transgender persoon die werkte voor topmerken als Thierry Mugler en Jean Paul Gaultier.



De mooiste voetbalvrouw is Isabelle Twisk, de vriendin van Millwall FC-speler Zian Flemming. De ‘fitgirl’ van het jaar is Viënne Marly. Eerder werd al bekend dat de ‘oeuvreprijs’ naar Georgina Verbaan gaat.

Volledig scherm Georgina Verbaan wint de oeuvreaward. © Anne Timmer/FHM

De top 10 van de FHM500 voor de mooiste vrouwen 1. Romy Monteiro

2. Jutta Leerdam

3. Imaan Hammam

4. Abbey Hoes

5. Georgina Verbaan

6. Kim Feenstra

7. Jill Kortleve

8. Gia Bab

9. Robin Hölzken

10. Linda Hakeboom

Volledig scherm Romy Monteiro, Linda Hakeboom en Fleur Jong voor FHM. © Jasper Suyk/Valentina Vos/Annick Meijer