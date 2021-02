Romy Monteiro scoort rol in GTST: ‘Wat een cadeautje in deze tijd’

‘Ik speel in Goede Tijden Slechte Tijden! Ik heb het zooooo naar m’n zin jongens! En acteren is iets wat ik altijd al heb willen doen en leren. Wat een cadeautje in deze tijd!! 10 maart is Indra voor het eerst te zien!’, aldus Monteiro.



Monteiro werd bekend door haar deelname aan The Voice of Holland. Ze bereikte de kwartfinale, maar was daarna te zien in de musical The Bodyguard. Daarnaast presenteerde ze samen met Johnny de Mol het programma DanceSing op SBS6 en was ze ook als professional te zien in It Takes 2.



Komende week is er overigens nog een bekend gezicht te zien in het fictieve soapdorpje Meerdijk. Dan duikt radio-dj Bram Krikke op in café De Koning.