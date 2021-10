Romy gaat topless in een weiland en Gordon kust nieuwe vriend

Trijntje Oosterhuis staat met kerstshow in Ziggo Dome

11 oktober Trijntje Oosterhuis geeft op 26 december een kerstspecial in de Amsterdamse Ziggo Dome. Tijdens het optreden op tweede kerstdag voert ze verschillende kerstnummers op. Dat doet ze samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, onder leiding van Rob Horsting. Daarnaast zullen verschillende artiesten optreden tijdens de show.