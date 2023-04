Romee Strijd ontdekt oorzaak mysterieuze hoofdpijn: ‘Voel me zoveel beter’

Romee Strijd (27) denkt dankzij een neuroloog voor 90 procent zeker te weten wat de oorzaak van haar extreme hoofdpijn is geweest. Het Zoetermeerse topmodel heeft geen migraine, maar waarschijnlijk last van een beschadigde zenuw. Na een injectie voelt ze zich ‘stukken beter’, zo schrijft ze zaterdag op Instagram.

Strijd liet eerder deze maand weten te kampen met zware hoofdpijn waardoor ze amper kon functioneren. Het was niet duidelijk wat haar mankeerde, dus besloot ze het rustig aan te doen. Daardoor was de blondine niet actief op Instagram en liet ze zelfs het Amerikaanse festival Coachella verstek gaan, waar bijna elke denkbare online beroemdheid aanwezig was.

De pijn bleek zo ondraaglijk, dat Strijd de hulp van een neuroloog inschakelde. Die kwam met een diagnose. ‘Nadat ik had verteld wat ik voelde, zei hij dat het geen migraine is, maar dat het waarschijnlijk komt door Supra-orbitalis neuralgie’, aldus Strijd zaterdag op Instagram. Dat is een pijnlijke aandoening van de supra-orbitalis zenuw (een aftakking van de voorhoofdzenuw, red.) als gevolg van een beschadiging.

Strijd kreeg een injectie toegediend waardoor de klachten zouden moeten afnemen. Dat bleek inderdaad te werken. ‘Nu, een week later, durf ik met 90 procent zekerheid te zeggen dat dit de oorzaak was van mijn hoofdpijn. Ik voel me zoveel beter’, schrijft ze in haar Instagram Stories.

