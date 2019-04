Roman Polanski wil plek in Oscar-comité terug

Het gaat Polanski vooral om de manier waarop hij uit het comité is gezet, lichtte zijn advocaat toe tegenover toonaangevend filmmagazine The Wrap . Volgens hem handelde de organisatie in strijd met haar eigen regels en beleid toen de regisseur ,,zonder kennisgeving’’ werd weggestuurd. The Academy heeft nog niet gereageerd.

Polanski misbruikte eind jaren 70 een 13-jarig meisje in de Verenigde Staten. Hij bekende schuld, zat 42 dagen vast en kwam toen op borgtocht vrij. Toen de regisseur vernam dat hij mogelijk weer de cel in moest, vertrok hij naar het buitenland. Sindsdien kan hij de VS niet meer in. Toen Polanski in 2003 een Oscar won voor The Pianist, kon hij de prestigieuze prijs dan ook niet zelf in ontvangst nemen.