Rolling Stones kondigen nieuwe optredens in VS en Canada aan

interview De geboorte van een superheld voor meisjes in Little Women: ‘Ga voor wat je écht wilt’

11:14 Van Little Women, naar de 150 jaar oude romanklassieker van Louisa May Alcott, bestonden reeds zes verfilmingen. Toch zag regisseur Greta Gerwig voldoende aanleiding ook de nieuwe generatie van een versie te voorzien. ,,Het is zelfs een zin in het boek: de wereld is nog steeds hard voor ambitieuze meisjes.’’