Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

‘Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Charlie Watts aankondigen’, staat in de verklaring van zijn agent te lezen, die ook gedeeld wordt op Twitter. ‘Hij is eerder vandaag vredig overleden in een ziekenhuis in Londen, omringd door zijn familie. Hij was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een van de grootste drummers van zijn generatie.’

Kenmerkende geluid

The Rolling Stones met zanger Mick Jagger werden in 1962 in Londen opgericht. Watts sloot zich al vrij snel, begin 1963, bij de groep aan en bleef gedurende de volgende 60 jaar, net achter Jagger en Keith Richards bij de groep. In tegenstelling tot zijn collega's ging hij zich - op een korte periode in de jaren 80 na - niet te buiten aan drank en drugs. The Stones begonnen, zei Watts, ‘als blanke kerels uit Engeland die zwarte Amerikaanse muziek speelden’, maar ontwikkelden al snel hun eigen kenmerkende geluid. Watts was in zijn vroege jaren een jazzdrummer en verloor nooit zijn affiniteit met de muziek waar hij het eerst van hield. Hij leidde zijn eigen jazzband en nam tal van andere nevenprojecten op zich.



Als jazzliefhebber in hart en nieren hielp Watts hen om samen met The Beatles een van de bands te worden die rock ‘n’ roll naar de massa brachten in de jaren 60 met diverse klassiekers. Een klassiek Stones-nummer als Brown Sugar en Start Me Up begon vaak met een harde gitaarriff van Richards, op de voet gevolgd door de drums van Watts. De drumkunsten van de Rolling Stone waren goed te zien in de documentaire Shine a Light, waarin regisseur Martin Scorsese van de achterkant van het podium filmde. Op de in 2019 door het tijdschrift Rolling Stone gepubliceerde ranglijst van 100 beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek kreeg Charlie Watts de twaalfde plaats toegekend.