Rogier hield cosmetische ingrepen geheim voor Frank: ‘Je strijkt toch ook je kleren?’

Dat zegt Rogier tegen Nieuwe Revu , dat hem en Frank enkele dilemma’s voorlegde. Een daarvan is ‘botox of fillers’. Rogier blijkt allebei te hebben. ,,Maar wel met mate’’, zegt hij. ,,Mensen denken dat mijn hele gezicht is volgespoten, dat is echt niet waar. Maar ja, we worden allemaal wat ouder en ik vind rimpels niet per se lelijk, maar ik vind gladder wel mooier.’’ Partner Frank vindt cosmetische chirurgie bijna noodzakelijk. ,,Het is heel belangrijk als je hangende oogleden hebt of als het niet meer prettig is om naar te kijken’’, zegt hij. ,,Maar ik háát botox en fillers.’’

Geheim

Wellicht is dat de reden waarom Rogier lange tijd verborgen hield dat hij een injectiespuit in zijn gelaat had laten zetten. ,,Frank weet het pas sinds een maand of drie, eerder was het hem niet eens opgevallen’’, aldus Rogier, die benadrukt dat het de kunst is om niet door te slaan. Frank: ,,Als jij doorslaat, dan sla ik ook door.’’



Het flamboyante duo stapte onlangs over van SBS 6 naar RTL 4, waar ze 1 september debuteren met hun nieuwe programma Frank en Rogier checken in. Daarin helpen ze eigenaren van bed and breakfasts die niet goed lopen. Het stylingstokje in Paleis voor een prikkie is overgenomen door Brian Jacobs en Peer Akkermans, die vanavond aftrappen. Bekijk hieronder een eerste fragment: