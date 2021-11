Rogier heeft een nieuwe liefde en klussen gaat mis bij Famke

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Jessie Jazz Vuijk is helemaal in haar nopjes met haar op de markt gescoorde pet.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Katja Schuurman kan nog wat leren van haar dochtertje Coco, die eindelijk kan lopen. ‘Het gaat er niet om hoe vaak je valt, maar om hoe vaak je weer opstaat’, aldus Schuurman.

Je kunt Sylvie Meis vandaag vinden onder wat vallende herfstbladeren.

Christina Curry past zich graag aan aan de seizoenen, dus gaat ze vandaag voor een herfstlook.

Een kleine kanttekening van Bridget Maasland vandaag: ‘Ik begrijp dat we allemaal ons best moeten doen om uit deze crisis te komen. Maar eerlijk, denkt iemand dat het helpt dat we niet buiten langs het voetbalveld mogen staan om onze kinderen aan te moedigen?’

Famke Louise kan misschien beter het team van Help, mijn man is klusser! inschakelen, want haar vriend lijkt het klussen niet helemaal onder de knie te hebben.

Realityster Rogier Smit is na zijn scheiding van Frank Jansen weer helemaal gelukkig in de liefde. Wie zijn hart heeft weten te veroveren, is niet duidelijk.

